Brasil garante 3 tenistas nas quartas-de-final em Aracaju Os tenistas brasileiros estão aproveitando bem a etapa de Aracaju da Copa Petrobrás, torneio challenger disputado na América do Sul. Flávio Saretta, Ricardo Mello e Júlio Silva garantiram vaga nas quartas-de-final da competição. Agora, os três pegam adversários estrangeiros no desafio de colocar o Brasil na final. O melhor resultado foi alcançado por Júlio Silva, que eliminou o cabeça-de-chave número 1 do torneio, o italiano Alessio Di Mauro, por 6/2, 3/6 e 6/3. Seu próximo adversário será o espanhol Fernando Vicente. Já Flávio Saretta derrotou o também brasileiro Ricardo Hocevar, por 6/0 e 6/2, e joga contra o sérvio Boris Pashanski, que é cabeça-de-chave número 2 do torneio. E Ricardo Mello passou por outro brasileiro, Thiago Alves, por 6/2 e 6/3, e vai desafiar o norte-americano Oscar Hernandes por vaga nas semifinais.