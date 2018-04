Brasil garante mais 2 bronzes na copa do Mundo de natação

O Brasil garantiu mais duas medalhas de bronze neste sábado na etapa de Moscou da Copa do Mundo de natação. Fernando Silva foi o terceiro nos 50 metros livre, mesma posição de Tatiana Lemos Barbosa, mas nos 100 metros livre. Fernando Silva garantiu o bronze nos 50 metros livres com o tempo de 22s28, ficando atrás do australiano Eamon Sullivan (21s31) e do sul-africano Gerhard Zandeberg (21s88). Já Tatiana Lemos Barbosa alcançou a marca de 55s01. Nesta prova, a vencedora foi a sueca Josefin Lillhage, com 53s66, enquanto a segunda posição ficou com a eslovaca Martina Moravcova, com 54s08. A etapa de Moscou da Copa do Mundo de Natação chegou ao fim neste sábado. O circuito termina com a Super Final, de 23 a 25 de novembro, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.