Brasil garante ouro no vôlei de praia As duplas brasileiras continuam arrasando no circuito mundial de vôlei de praia. Neste sábado, em Osaka, no Japão, o Brasil já garantiu uma medalha de ouro na segunda etapa do circuito com as classificações de Juliana/Larissa e Shaylyn/Ana Paula para a final. Na primeira semifinal, Juliana e Larrisa derrotaram as compatriotas Shelda e Adriana Behar, dupla número 1, por 2 sets a 1 (22/24, 21/16 e 15/7) em uma hora de jogo. Depois, Shaylyn e Ana Paula venceram as suíças Simone Kuhn e Lea Schwer por 2 sets a 0 (22/20 e 21/15). A final acontecerá neste domingo. No confronto direto, Shaylyn e Ana Paula levam vantagem com duas vitórias em três partidas.