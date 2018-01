Brasil garante quatro vagas para a Paraolimpíada de Pequim Quatro atletas paraolímpicos do Brasil garantiram vaga a Pequim nesta segunda-feira durante a disputa do Mundial de Atletismo da categoria, em Assen, na Holanda. O destaque do País foi André Garcia, que faturou a medalha de bronze na final dos 200 metros rasos para atletas com baixa visão, ao completar o percurso em 22s57 - o vencedor foi o irlandês Jason Smith, que bateu o seu próprio recorde mundial com o tempo de 21s83. "Esta vaga foi fruto de um duro trabalho. Estava muito preparado para essa disputa e estou feliz por chegar ao pódio mais uma vez", contou Garcia. Outra que garantiu vaga aos Jogos Paraolímpicos de Pequim/2008 foi Suely Guimarães, que terminou em quarto lugar na disputa de lançamento de discos para a categoria bi-amputadas de perna. As outras vagas também foram conquistadas por mulheres, já que Ádria Santos e Terezinha Guilhermina garantiram presença na final dos 100 metros rasos da categoria para cegos. "É emocionante representar o Brasil e brigar por medalha. Acho que sou privilegiada por estar classificada à final", contou Terezinha.