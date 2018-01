Brasil garante três vagas no Mundial de Saltos Ornamentais Começou nesta quinta-feira, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, a primeira seletiva dos saltos ornamentais para os Jogos Pan-Americanos do Rio, que acontecem em 2007. As provas servem também como classificatória para o Mundial de Melbourne, na Austrália, em março. No primeiro dia de disputa da seletiva, três atletas já conseguiram o índice para o Mundial: Juliana Veloso, na plataforma de dez metros, e César Castro e Ubirajara Barbosa, ambos no trampolim de três metros. ?Saltei muito bem. Melhor do que eu esperava. Utilizei movimentos antigos, que nem venho treinando mais, e isso me deixou um pouco insegura. Mas na hora deu tudo certo e espero conseguir manter esse ritmo em todas as modalidades?, disse Juliana Veloso, que também se destacou ao ganhar o ouro na prova de trampolim de 1 metro. Ela volta a saltar nesta sexta-feira no trampolim de 3 metros e no sincronizado, ao lado de Tammy Galera. As finais acontecem no sábado e domingo e os vencedores das provas irão garantir vagas no Pan-Americano do Rio, que acontece em 2007.