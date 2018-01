Brasil garante vaga na final do vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei está na final do Torneio de Montreux, na Suíça. A vaga veio neste sábado, após vitória sobre a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 28/26, 27/25, 21/25 e 25/16. Na decisão do título, o Brasil jogará contra a China, às 11 horas de domingo (horário de Brasília) - a Bandeirantes transmite ao vivo. As brasileiras são as únicas invictas na competição em Montreux, que envolveu oito equipes. As chinesas aparecem com a segunda melhor campanha - perderam apenas para a Itália, ainda na primeira fase. E o Brasil vem embalado pela conquista do título do Torneio do Courmayeur, semana passada, na Itália.