Brasil goleia Alemanha na praia O Brasil estreou com vitória no VII Campeonato Mundial de Beach Soccer, que está sendo realizado na arena montada na Costa do Sauípe (BA). Sem encontrar quaisquer dificuldades, a equipe brasileira goleou os alemães por 10 a 3, sob um calor de 31 graus. Até que os alemães tentaram pressionar o Brasil, mas o calor e a melhor condição técnica dos brasileiros fizeram a diferença. O primeiro período foi equilibrado. A Alemanha saiu na frente com gol de Ferry aos 5min32s. Poucos segundos depois, Júnior Negão colocou ordem na casa e empatou a partida. Neném virou o jogo com um golaço aos 6min56s. No segundo período, uma chuva de gols - sete no total. Jorginho, Benjamin, Júnior Negão (2) e Júnior (2) decretaram a goleada, enquanto Högi diminuiu para a Alemanha. O período terminou com vitória parcial do Brasil por 8 x 2. No terceiro e último período as equipes procuraram se poupar e diminuíram o ritmo. Júnior marcou o terceiro dele no jogo e o nono do Brasil, e Jorginho, de pênalti, fechou o placar para os brasileiros. O artilheiro alemão Högi fez o terceiro da Alemanha no jogo. O próximo jogo do Brasil será contra a Itália, na terça-feira (13), às 19h20, com transmissão pelo SporTV. Amanhã (12), dois jogos movimentam a rodada. Às 19h, Peru x Venezuela fazem a preliminar de Espanha x Turquia.