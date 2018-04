O Brasil goleou a Colômbia por 6 a 2 na final do 2.º Campeonato Sul-americano de futsal feminino e manteve o título desta competição, que foi realizada na cidade equatoriana de Guayaquil. Os gols da conquista do Brasil foram marcados por Juliana, Elisângela, Cátia (dois) e Luciléia (dois). Já as colombianas descontaram com Paula Botero e Mayerlin Paredes.