Brasil goleia e decidirá Mundial Feminino de Futsal com Portugal

Brasil e Portugal vão decidir no início da madrugada desta terça-feira (0h15 pelo horário de Brasília) o Torneio Mundial Feminino de Futsal, que está sendo disputado na Costa Rica. A seleção brasileira conquistou sua vaga após golear as anfitriãs na noite de domingo por 8 a 1, enquanto as portuguesas levaram a melhor sobre a seleção da Espanha, vencendo de virada por 3 a 2.

Na semifinal, a seleção teve amplo domínio sobre as costarriquenhas. O Brasil terminou o primeiro tempo vencendo pro 4 a 0, gols de Lu (duas vezes), Vanessa e Carol. Na etapa final, Carol fez mais um, enquanto Cilene, Tati e Lediane completaram o placar para as brasileiras. Daniela Hidalgo, já no fim do jogo, marcou o gol de honra das anfitriãs.

Assim, Brasil e Portugal vão decidir o título pela terceira vez nas cinco edições da competição. Na primeira delas, em 2010, a seleção brasileira venceu por 5 a 1. Dois anos depois, derrotou as portuguesas na final por 3 a 0.

As duas seleções já se enfrentaram no Mundial deste ano. Em jogo válido pela segunda rodada da primeira fase, o Brasil derrotou Portugal por 3 a 2, no jogo mais difícil na trajetória brasileira da competição.