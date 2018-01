Brasil goleia e leva título no futebol de areia O Brasil goleou o Uruguai por 9 a 2, neste domingo, em Macaé (RJ), e conquistou o título das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol de Areia. Assim, brasileiros, uruguaios e argentinos (que ficaram em 3º lugar) vão representar a América do Sul no torneio que acontecerá em novembro, na praia de Copacabana, no Rio. Na disputa do terceiro lugar, a Argentina derrotou a Venezuela por 2 a 0. E na final, o Brasil ganhou fácil, com gols de Jorginho (4), Buru (2), Bruno, Daniel e Sidney - Nico e Pampero descontaram para o Uruguai.