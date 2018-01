Brasil goleia EUA no beach soccer O Brasil goleou os Estados Unidos por 13 a 1, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, e garantiu o primeiro lugar do grupo A do Mundial de Beach Soccer. No sábado, a seleção brasileira enfrentará Portugal, segundo colocado da chave B, na semifinal do torneio. A França também já garantiu sua vaga na semifinal, como primeira colocada do grupo B. Agora, espera o vencedor de Espanha x Itália, ainda nesta quinta-feira, para saber quem será seu adversário.