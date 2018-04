Brasil goleia França e pega o México na final O Brasil derrotou a França por 6 a 2, ontem, em Copacabana, no Rio, e garantiu vaga na final da Copa do Mundo de futebol de areia, em que enfrenta o México, hoje, às 11 horas. O time levou um susto no início - saiu perdendo -, mas logo controlou a partida e conquistou a vitória com facilidade. Os mexicanos bateram o Uruguai por 5 a 2.