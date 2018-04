Brasil goleia Ilhas Salomão na Copa de futebol de areia

Sem dificuldades, a seleção brasileira de futebol de areia goleou as Ilhas Salomão por 11 a 2, na manhã desta sexta-feira, na Praia de Copacabana, na estréia da Copa do Mundo da categoria. A goleada, no entanto, aconteceu somente no segundo tempo, já que o primeiro terminou com a vantagem de 2 a 0. O destaque fica por conta do gol de bicicleta de Bruno, que marcaria mais um. Os outros gols brasileiros foram marcados pelo veterano Júnior Negão (2), Buru (2), Daniel (2), Sydney (2) e Duda. A fraca seleção das Ilhas Salomão também teve seus momentos de habilidade, com um gol de bicicleta de James Naka, que viria a ser expulso. Agora, o Brasil, líder do grupo A, encara o México, que venceu a Rússia nos pênaltis. A partida acontece neste domingo, às 11 horas.