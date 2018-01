Brasil goleia Itália no beach soccer A seleção brasileira de beach soccer obteve, nesta terça-feira, sua segunda vitória no 9º Campeonato Mundial de Beach Soccer, na Praia de Copacabana, no Rio, ao derrotar a Itália, por 7 a 2. Benjamin (3), Neném (2), Júnior Negão e Juninho fizeram os gols brasileiros. Domingo, na estréia, o Brasil vencera a Espanha por 6 a 3. A equipe nacional volta a atuar, nesta quinta-feira, contra os Estados Unidos no último jogo da primeira fase. As semifinais serão sábado e a decisão, no domingo. A surpresa da rodada foi a vitória da França sobre Portugal por 8 a 6. Já a Espanha não teve dificuldades para superar os Estados Unidos, por 8 a 3, enquanto o Uruguai derrotou o Japão por 2 a 1.