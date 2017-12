Brasil goleia Japão por 10 a 2 no Mundial de Beach Soccer A seleção brasileira conseguiu a sua segunda vitória na Copa do Mundo de Beach Soccer (Futebol de Areia) da Fifa ao golear o Japão por 10 a 2, neste domingo, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. De quebra, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Soares conseguiu a classificação antecipada às quartas-de-final da competição. Com uma equipe renovada, o Brasil, que lidera o Grupo A com seis pontos, chegou a sua segunda goleada no Mundial. Antes, o time nacional havia superado a Polônia por 9 a 2 na estréia. Já os japoneses tinham batido os Estados Unidos por 8 a 4. Contando com o grande apoio da torcida carioca, que lotou arena montada nas areias de Copacabana, os brasileiros saíram na frente logo no início. Benjamin recebeu lançamento, driblou o goleiro Kazuo Ogawa e empurrou para o gol vazio. Mas os nipônicos reagiram em seguida e empataram com Shiokawa cobrando falta. O time nacional voltou a ficar à frente aos 8. Após passe de André, Júnior Negão deu uma bicicleta, a bola bateu na areia e enganou arqueiro rival. Melhor em quadra, os donos da casa marcaram três vezes seguidas com Bruno. No segundo período, Benjamin fez o seu segundo gol no jogo aos 3 minutos. Na seqüência, o defensor fez o sétimo tento brasileiro ao encobrir Ogawa. Júnior Negão ampliou aos 7, de novo de bicicleta. No início do terceiro tempo saiu o nono. Após tabela entre Benjamin e Júnior Negão, a bola ficou com Bueno, que matou no peito e mandou uma bomba para deixar a sua marca. O último gol brasileiro foi marcado novamente por Benjamin, em cobrança de falta. Os japoneses ainda conseguiram descontar com Tomoya Uehara, que encobriu o goleiro Mão. Na última rodada do Grupo A, o Brasil, que terminou na terceira colocação no último Mundial, enfrenta os Estados Unidos, na próxima terça-feira, às 11 horas (de Brasília). No mesmo dia, o Japão tenta se reabilitar diante da Polônia.