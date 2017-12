Brasil goleia mais um no Mundial de Futebol de Areia O Brasil goleou os Estados Unidos por 10 a 6, nesta terça-feira, pela Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada na Praia de Copacabana, no Rio. Com mais essa vitória, a seleção termina a primeira fase invicta e na liderança do Grupo A do campeonato. O adversário brasileiro nas quartas-de-final será o Canadá, que derrotou a Espanha por 4 a 0 e ficou com o segundo lugar da chave B. Nos três jogos da primeira fase, contra Polônia, Japão e Estados Unidos, o Brasil somou 29 gols e sofreu 10. Com isso, ficou com a segunda melhor campanha do campeonato até agora, atrás apenas de Portugal, que também venceu seus três jogos pelo Grupo C, marcando os mesmos 29 gols, mas levando apenas 9. As quartas-de-final do Mundial acontecem na quinta-feira. Brasil e Canadá fazem o primeiro jogo do dia. Outros dois confrontos já estão definidos: Portugal x Bahrein e Uruguai x Argentina. Já a França, primeira colocada do Grupo B, espera a definição do segundo colocado da chave A, com o jogo entre Japão e Polônia, que será ainda nesta segunda. Esta é a segunda edição organizada pela Fifa do Mundial de Futebol de Areia. A primeira também aconteceu no Rio, ano passado, e foi vencida pela França - o Brasil terminou em terceiro lugar naquela ocasião.