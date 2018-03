Brasil herda o ouro no 4 x 100 m do Pan A Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), divulgou hoje, no Texas, que é do Brasil a medalha de ouro do revezamento 4 x 100 m do atletismo, nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em 2003. Claudinei Quirino, André Domingos, Edson Luciano e Vicente Lenílson, que foram segundo, herdaram o ouro por causa do resultado positivo no exame antidoping do velocista dos EUA Mickey Grimmes. O Brasil, com 29 medalhas de ouro, ficou em 4.º. O Canadá, também com 29 ouros, terminou em 3.º por causa do maior número de medalhas de prata.