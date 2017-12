Brasil humilha Cingapura no futsal A seleção brasileira de futsal humilhou Cingapura com uma vitória por 24 a 2, nesta quinta-feira, durante a disputa do Torneio Tigre 5s, disputado em Cingapura. Agora, o Brasil irá enfrentar a Itália nesta sexta-feira, pelas semifinais da competição, que distribui US$ 150 mil em prêmios.