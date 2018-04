Brasil inicia luta pelo 11.º título mundial de futebol de areia

Seleções de dezesseis países disputarão nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o XIII Mundial de Beach Soccer, que terá início nesta sexta-feira, e vai até o dia 11 de novembro. O Brasil, que estréia às 11 horas (de Brasília, com Globo), contra as Ilhas Salomão, organizou os treze mundiais da categoria ocorridos até agora, e só deixou escapar o título em dois: o de 2001, quando perdeu para Portugal, e o de 2005, quando a França se sagrou campeã. Os brasileiros contarão com a volta de sua maior estrela, o atacante Benjamin, com mais de 300 gols marcados pela seleção. O artilheiro contará com o auxílio de jogadores jovens, como o atacante Bruno, e veteranos, como o defensor Junior Negão, de 42 anos, para levar o Brasil de volta ao lugar mais alto do pódio. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Rússia, México e das Ilhas Salomão. A equipe russa, a primeira vista, é a que mais problemas pode causar aos brasileiros na primeira fase, graças à dupla de atacantes formada por Ilya Leonov e Egor Shaykov, e ao goleiro Andriy Bukhlitskiy. MUNDIAL DE FUTEBOL DE AREIA Primeira fase - 1.ª rodada Sexta-feira 9h30 - Rússia x México 11 horas - Brasil x Ilhas Salomão 12h30 - Portugal x Irã 16 horas - Estados Unidos x EspanhaJá no Grupo B, se enfrentarão Portugal, Espanha, Estados Unidos e Irã. A equipe portuguesa é outra candidata a brigar com os brasileiros pelo título, e tem como principal destaque o atacante Madjer, artilheiro das últimas duas edições do Mundial, com 33 gols em 11 partidas. A Espanha, atual campeã européia, conta com a força de seu capitão e principal estrela Amarelle, considerado o melhor jogador da competição. O Grupo C conta com Japão, Itália, Senegal e Uruguai, com destaque para esta última equipe, que chegou à final do último Mundial, na qual foi derrotada por 4 a 1 para o Brasil. No Grupo D, a França, do técnico Eric Cantona, terá pela frente a boa seleção da Argentina, que mantém intacta a base do grupo com o qual alcançou as quartas-de-final no ano passado, no qual se sobressaem os irmãos Santiago e Ezequiel Hilaire. Fecham o grupo Nigéria e os Emirados Árabes Unidos, que não devem representar grandes obstáculos para as melhores equipes do grupo. Passam às quartas-de-final os dois primeiros colocados de cada grupo, que depois jogarão entre si em partidas únicas. Os primeiros colocados dos grupos A e B pegarão os segundos do grupo oposto, assim como ocorrerá com os grupos C e D.