Brasil inicia luta por vaga no remo A seleção brasileira de remo estréia amanhã na Regata Pré-Olímpica da Zona Latino Americana, em El Salvador, prova que distribui vagas para os Jogos de Atenas. O País vai participar das provas nas quatro categorias da disputa: Single Skiff Masculino (Anderson Nocetti), Single Skiff Feminino (Fabian a Beltrame), Double Skiff Masculino Peso Leve (Thiago Gomes e José Carlos Sobral Jr) e Double Skiff Peso Leve Feminino (Marilene Barbosa e Ana Carolina Custódio). "Pelo que vimos aqui, temos condição de conquistar as quatro vagas. Alguns barcos, inclusive, vão brigar pela vitória", diz o chefe da equipe brasileira na competição, Júlio Noronha. Outra grande esperança é Anderson Nocetti, que foi o único representante do Brasil nos Jogos de Sydney, em 2000. "A chance de voltar com a vaga é muito boa. Os principais adversários deverão ser Cuba e Peru", avalia o remador. O Brasil usará na competição barcos de fabricação chinesa. "Todos estão muito bem adaptados. O Anderson, inclusive, fez ótimo treino apronto", afirma Noronha.