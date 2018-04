Brasil já conquistou 23 medalhas A equipe brasileira conquistou neste domingo mais duas medalhas de ouro nos Jogos Paraolímpicos de Atenas - ambas na natação. A primeira delas veio com a nadadora Fabiana Sugimori. Pouco depois, foi a vez de Clodoaldo Silva conquistar o lugar mais alto do pódio. Ele foi o campeão na prova dos 150m medley. Com os resultados de hoje, a delegação brasileira chega a 23 medalhas - uma a mais que em Sydney, há quatro anos. São 11 de ouro, 8 de prata e 4 de bronze. Esta é a melhor campanha do Brasil em Jogos Paraolímpicos. O primeiro ouro do dia veio com Fabiana Sugimori na prova de 50m livre da classe S11 (para cegos). Fabiana, que nas eliminatórias da manhã havia batido o recorde mundial da prova com o tempo de 32s32, confirmou o bom momento e chegou em primeiro ao fazer a distância em 32s35. A alemã Natalie Ball chegou em segundo (33s58) e a holandesa Marion Nijhof foi a terceira (33s58). Logo em seguida, Clodoaldo Silva foi o campeão na prova dos 150m medley da Classe S4. O brasileiro, de 25 anos, fez o tempo de 2min.39s15. O espanhol Xavier Torres ficou com a medalha de prata (2min40s94) e o tailandês Sanit Songnork com bronze (2min42s57). Esta foi a quarta medalha de ouro de Clodoaldo. Ele já havia vencido nas provas de 100 m livre, 200 m livre e de 50 m borboleta. O Brasil, no entanto, ainda está abaixo do seu recorde em número de medalhas conquistadas: nos EUA, em 1984, e na Coréia do Sul. em 1988, foram 27 medalhas no total. O País, porém, tem medalhas já garantidas no Futebol de 5 (para cegos) e Futebol de 7 (paralisados cerebrais).