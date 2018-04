Brasil já tem 15 atletas classificados para Mundial de Atletismo

SÃO PAULO - Depois de uma semana intensa, com a disputa de três competições nacionais no intervalo de sete dias (em Belém, Uberlândia e São Paulo), o Brasil já tem 15 classificados para o Mundial de Atletismo, marcado para acontecer de 10 a 18 de agosto, em Moscou, na Rússia. Mas os atletas ainda têm até o dia 14 de julho para conseguir índice - a próxima grande chance é o Troféu Brasil, de 6 a 9 de junho, na capital paulista.

Entre todos os 15 que já conseguiram índice, apenas dois estão convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt): os maratonistas Solonei Rocha da Silva e Paulo Roberto de Almeida Paula - o prazo para classificação na maratona ia apenas até o dia 5 de maio. Os demais ainda precisam ser confirmados oficialmente pela entidade.

Além das vagas individuais, o Brasil já garantiu participação nos revezamentos 4x100 metros feminino e 4x400 metros masculino. Mas os selecionados para essas provas serão definidos apenas no dia 14 de julho, de acordo com o ranking brasileiro.

A equipe também já sofreu uma baixa. Fábio Gomes da Silva tinha índice no salto com vara, mas sofreu uma grave contusão no tendão e precisou passar por cirurgia na última sexta-feira. Assim, ficará pelo menos seis meses sem competir, o que impede sua presença no Mundial.

Confira os atletas com índice para o Mundial:

Masculino

200m - Bruno Lins e Aldemir Gomes da Silva Jr

400m - Anderson Henriques

800m - Kleberson Davide

Maratona - Solonei Rocha e Paulo Roberto de Almeida Paula

400m com barreiras - Mahau Suguimati

Salto em distância - Mauro Vinícius da Silva

Salto com vara - Augusto Dutra

Lançamento do disco - Ronald Julião

Feminino

100m - Franciela Krasucki e Ana Cláudia Lemos

200m - Ana Cláudia Lemos

Salto triplo - Keila Costa

Lançamento do dardo - Jucilene Lima

Salto com vara - Fabiana Murer