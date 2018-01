Brasil já tem 25 nadadores no Pan A natação brasileira estará bem representada no Pan-Americano de Santo Domingo e no Mundial de Desportos Aquáticos, em Barcelona, ambos em 2003. O Brasil já tem 25 atletas, com 31 índices, em 18 provas, preenchendo 34 das 52 vagas (26 no masculino e 26 no feminino). ?Devemos ter mais atletas do que as vagas disponíveis, demonstrando que excelentes nadadores estão sendo revelados?, disse Ricardo de Moura, Supervisor Técnico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Joanna Maranhão (400m medley), Bárbara Jatobá (200m borboleta), Diogo Yabe (200m medley) e Henrique Barbosa (100m peito) são algumas das revelações do último Troféu Brasil, realizado em Brasília. Mundial ? O brasileiro Guilherme Bier ficou em 12º lugar na travessia de 5km, nesta segunda-feira, no Mundial de Maratonas Aquáticas, no Egito. O vencedor foi o italiano Luca Baldini.