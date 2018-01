Brasil já tem 5 judocas com vaga olímpica Em dois dias de disputa do Mundial de Judô, em Osaka, o Brasil já garantiu 5 vagas na Olimpíada de Atenas, em 2004. Além disso, foram três medalhas de bronze, igualando a melhor marca brasileira em Mundiais - em Paris/97, foram duas de bronze e uma de prata. Dessa vez, as medalhas vieram com Edinanci Silva (meio-pesado), Mario Sabino (meio-pesado) - ambas conquistadas na quinta-feira - e Carlos Honorato (médio), que garantiu seu bronze nesta sexta. Além deles, Vânia Ishii (meio-médio) e Daniel Hernandes (pesado) conseguiram a vaga olímpica ao ficarem em 5º lugar no Mundial - apenas os 5 primeiros de cada categoria se classificam para os Jogos de Atenas. Apesar de terem conquistado a vaga em suas categorias, os cinco ainda não estão garantidos na Olimpíada. Afinal, precisarão disputar a seletiva brasileira para os Jogos, que acontece em março de 2004. Quem não conseguiu a vaga olímpica para sua categoria no Mundial de Osaka, como Cristina Sebastião (médio) e Flávio Canto (meio-médio), ainda tem outra chance. O ranking pan-americano classificará os seis primeiros homens e as três melhores mulheres. Na noite de sexta-feira, mais quatro judocas brasileiros entram em ação em Osaka. Na categoria leve, lutam Tânia Ferreira e Luis Camilo. E na meio-leve, Fabiane Hukuda e Henrique Guimarães.