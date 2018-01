Brasil já tem cinco representantes qualificados ao Mundial Indoor de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou nesta sexta-feira que o País tem cinco competidores qualificados para participar do Mundial Indoor, que será realizado entre os dias 1º e 4 de março em Birmingham, na Inglaterra. Esse número, no entanto, ainda pode crescer, pois o prazo para a obtenção dos índices se encerrará apenas em 19 de fevereiro.

Os índices exigidos pela CBAt e pela Associação Internacional das Federações de Atletismo já foram alcançados pelo campeão olímpico Thiago Braz, no salto com vara; por Darlan Romani, no arremesso do peso; Rosangela Santos, nos 60 metros; Leticia Cherpe, nos 400m; e Nubia Aparecida Soares, no salto triplo.

Para tentar ampliar o único de representantes brasileiros no Mundial de Atletismo, a CBAt optou por organizar mais um evento antes do fim do prazo estipulado para a obtenção do índice. A confederação vai realizar o Desafio Brasil Indoor em 17 de fevereiro, na pista coberta do Centro de Treinamento da B3, em São Caetano do Sul (SP).

Com a primeira edição tendo sido realizada em 1985, o Mundial Indoor será disputado pela 19ª vez na história. O Brasil já conquistou 15 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e seis de bronze. O seu maior destaque é Mauro Vinicius da Silva, o Duda, que foi campeão no salto em distância em 2012 e 2014.