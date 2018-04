Brasil joga bem mas perde no handebol Disputar de quinto a oitavo lugar na Olimpíada não é um resultado ruim para a seleção brasileira feminina de handebol. Mas isso não diminuiu uma certa amargura pela derrota para a Coréia do Sul por 26 a 24 no torneio olímpico. O resultado, em um jogo no qual as brasileiras quase recuperaram uma desvagem de 11 pontos, tirou as chances do País de conquistar sua primeira medalha na história do esporte. As jogadoras voltam à quadra no sábado, para enfrentar a Hungria. O Brasil oscilou bastante na partida. No início, as jogadoras chegaram a equilibrar o jogo, mas nos minutos finais permitiram que a Coréia chegasse ao ataque e aumentasse muito a vantagem no marcador. A situação continuou até o início do segundo tempo, quando o Brasil começou uma arrancada ofensiva, aproveitando várias suspensões por dois minutos das coreanas. Mas o tempo não foi suficiente para as brasileiras empatarem o jogo. "Acho que minhas defesas ajudaram a motivar o time a reagir, o problema é que o Brasil o Brasil errou muito contra a Coréia e isso é fatal", avaliou a goleira Darly.