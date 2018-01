Brasil joga desfacaldo em Portugal Desfalcada de Nalbert e Gustavo, a seleção brasileira masculina de vôlei joga sábado e domingo com a equipe de Portugal, pela quarta rodada da Liga Mundial, na cidade de Matosinhos, amboas às 13 horas de Brasília. Mesmo sem os dois titulares, o favoritismo é totalmente do Brasil, que lidera seu grupo ao lado da Itália. O ponta Nalbert ganhou uma semana de folga a voltou ao Brasil para descansar, mas deve treinar sozinho no Rio de Janeiro. Ele se reapresenta ao grupo que jogará em Brasília contra os italianos, daqui a duas semanas. A maior possibilidade é que o substituto de Nalbert seja o veterano Giovane. Mas Dante, que foi vice-campeão italiano pelo Módena e se juntou ao grupo apenas na segunda rodada da Liga Mundial, após ganhar uma semana de folga de Bernardinho, também tem chances de jogar. Já o central Gustavo sentiu dores lombares na terça-feira e só deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana. Em seu lugar entra Rodrigão. Quem está se destacando no grupo comandado por Bernardinho é o oposto Anderson, que lidera o ranking dos atacantes da Liga Mundial com 39,08% de aproveitamento. No mesmo fundamento, o ponta Giba aparece na terceira posição, com 35,58%. O levantador Ricardinho é segundo melhor na posição, atrás do holandês Freriks. Na defesa, o líbero Escadinha está na terceira posição. O Brasil lidera o grupo B, com sete pontos: três vitórias, uma derrota, 11 sets vencidos e cinco perdidos. Em seguida vem a Itália, também com sete pontos, três vitórias, uma derrota, mas com 10 sets vencidos e cinco perdidos. Os portugueses são os terceiros, com cinco pontos: uma vitória, três derrotas, cinco sets vencidos e 10 perdidos. Em último estão os alemães, com cinco pontos conquistados com uma vitória e três derrotas, totalizando cinco sets vencidos e 11 perdidos.