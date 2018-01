Brasil joga pela 3.ª vitória na Suíça No Torneio de Montreux, na Suíça, as brasileiras enfrentam a Alemanha nesta sexta-feira, às 11h30 (com Band). O time de José Roberto Guimarães tem duas vitórias na competição. O destaque é Jaqueline, melhor atacante e maior pontuadora da competição, com 42 acertos. Nesta quinta-feira, dia de folga na tabela, Zé Roberto reforçou o trabalho dos contra-ataques. "Estou batendo muito nessa tecla. O time tem menos dificuldades quando recepciona e ataca, mas precisa melhorar o contra-ataque. Temos de melhorar a transição, que está lenta", explicou o treinador.