Brasil Kirin encerra parceria e time de futsal dispensa 10 jogadores

Campeão da Liga Nacional de Futsal de 2014 e da Copa Libertadores deste ano, o Brasil Kirin anunciou nesta quarta-feira o fim da bem-sucedida parceria com o time de futsal que é liderado pelo craque Falcão e por Serginho Schiochet, técnico também da seleção brasileira.

O time, que vinha mandando seus jogos em Paulínia, voltará para Sorocaba, com novo patrocinador, ainda não divulgado pelo clube. Outra mudança será a reestruturação do elenco. Nesta quarta, foram dispensados dez jogadores: eles: o goleiro Tatá; os alas Pimpolho, Bruno Souza, Tatu, Henrique, Dídi e Fellipe Mello; o fixo Fernando; e os pivôs Foglia e Betão.

"Venho por meio desta, em nome da Associação Desportiva Brasil Futuro e TFW Marketing Esportivo, manifestar toda a gratidão e meus sinceros agradecimentos à todos que participaram desta vitoriosa trajetória do Futsal Brasil Kirin. Foram dois anos de muito trabalho e total entrega ao projeto que teve como resultado uma história extremamente vencedora", afirmou o presidente Fellipe Drommond, em comunicado.

A parceria com o Brasil Kirin surgiu no início de 2014 e desde então o time vem brilhando nas quadras. Tornou-se a equipe mais jovem a vencer todos os títulos do futsal nacional ao se sagrar campeão da Liga Nacional 2014, Liga Paulista 2014, Jogos Regionais 2014, Copa Libertadores Zona Sul 2015, Copa Libertadores 2015, Jogos Abertos do Interior 2015. Foi ainda segundo colocado no Torneio Internacional 2014 e na Taça Brasil 2015.

"Hoje, temos o orgulho de recebermos o rótulo da equipe mais jovem da história do futsal brasileiro a vencer todas as competições da modalidade", afirmou Drommond. "Todo este sucesso somente foi alcançado pelo apoio da Brasil Kirin, Umbro e a Prefeitura de Sorocaba que acreditaram desde o início em nosso projeto e nos apoiaram veemente para que nossos objetivos pudessem ser alcançados. Neste momento de mudanças, desejamos muita prosperidade a Brasil Kirin."

O presidente do clube confirmou a permanência da equipe em Sorocaba, mas não anunciou o nome do novo patrocinador. "Aproveito para confirmar a continuação da equipe na cidade de Sorocaba com novos patrocinadores no ano de 2016 e o apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba, do Prefeito Sr. Antonio Carlos Pannunzio e do Secretário de Esportes Sr. Francisco Yabiku, mantendo a base de atletas que se sagraram campeões estaduais, nacionais e continentais, além de contar com o talento e genialidade do craque Falcão", declarou.