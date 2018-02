Brasil larga na frente na ginástica ?Toda equipe está de parabéns. Mostrou ao público como é bonita a ginástica brasileira?. Foi assim que a ginasta Daniele Hypólito resumiu a apresentação da seleção no Pré-Pan, torneio que classifica seis países aos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. O Brasil, por ser país-sede, já está com a vaga assegurada. Mesmo assim, largou na frente para a conquista do título. A seleção formada por Laís Souza, Camila Comin, Jade Fernandes e Daniele Hypólito totalizou 108, 691 pontos, à frente de Colômbia, Venezuela e Chile. Porém, Estados Unidos e Canadá, candidatos a levantar o troféu, ainda não competiram. O público aplaudiu de pé a exibição das ginastas brasileiras, hoje pela manhã, no Riocentro. ?Agora é ficar na torcida para que nenhuma equipe supere a nossa nota?, declarou Daniele Hypólito, a mais experiente do grupo. A premiação somente ocorrerá por volta das 15 horas.