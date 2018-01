Brasil leva 2 medalhas nos 50m livre Rebeca Gusmão levou prata (25s12) e Flávia Delaroli ficou com o bronze (25s14) na prova dos 50 metros livre, disputada neste sábado, em Belo Horizonte, pela Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). As duas brasileiras só ficaram atrás da sueca Therese Alshammar, que é a atual recordista mundial da distância e conquistou a medalha de ouro (24s66).