Brasil leva 51 medalhas na natação O Brasil encerrou sua participação no circuito da Copa do Mundo de Natação 2001/2002 com um total de 51 medalhas - 7 de ouro, 16 de prata e 28 de bronze. Na última etapa, encerrada hoje em Berlim, Nicholas Dias dos Santos conquistou uma medalha de bronze nos 50 metros borboleta.