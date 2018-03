Brasil leva mais 9 medalhas no remo O Brasil conquistou mais 9 medalhas neste domingo, no último dia do Campeonato Sul-Americano de Remo, disputado em São Paulo. Foram 7 de ouro, uma de prata e uma de bronze, totalizando vitórias brasileiras em 13 das 18 provas realizadas - no sábado, foram 8 medalhas (6 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze) Neste domingo, as medalhas de ouro vieram no Quatro Sem Masculino Júnior (Gabriel Pires, Thiago Leite, Renan Koplewski, Marco Martins), Double Skiff Masculino (Anderson Nocetti e Marcelus Marcili), Quatro Sem Masculino (Allan Bittencourt, Gibran Vieira, Alexandre Altair e Leandro Tozzo), Double Skiff Feminino Peso Leve (Fabiana Beltrame e Ana Palassão), Double Skiff Masculino Peso Leve (Thiago Gomes e Ronaldo Vargas), Quatro Sem Masculino Peso Leve (Leandro Loureiro, Rui Schaedler, Luciano Souza e Thiago Almeida), Oito Masculino Aberto (Anderson Nocetti, Allan Bittencourt, Marcelus Marcili, Alexandre Altair, Gibran Cunha, Leandro Tozzo, César Lamm e Cleyton Wiggers - Timoneiro: Alexandre Fernandes) Além disso, o Brasil ganhou prata no Double Skiffe Masculino Júnior (Marco Martins e Gabriel Pires) e bronze no Double Skiff Feminino Aberto (Caroline Beloni e Kissya Cataldo).