Brasil leva mais medalhas na Natação O Brasil conquistou duas medalhas e bateu um recorde sul-americano na segunda etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), em Edmonton, no Canadá. Rogério Romero foi ouro nos 200 metros, costas, com 1min56s33. Com 1min00s19, Eduardo Fischer conquistou a prata nos 100 m, peito, melhorando a marca sul-americana em 4 centésimos.