Brasil leva ouro no vôlei de praia A dupla Juliana e Larissa, líder do ranking, ganhou a quinta medalha de ouro na 11ª etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia (prêmio de US$ 400 mil), no Canadá Open, em Montreal. Numa final brasileira, Juliana e Larissa venceram Renata e Talita por 21/9 e 21/10. Adriana Behar e Shelda ficaram em terceiro com vitória sobre as holandesas Leenstra/Keizer por 21/15 e 21/14. Por causa de uma contusão de Shelda, a dupla ficou fora do Circuito por quatro etapas.