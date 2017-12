Brasil leva susto, mas vence China Depois de ganhar de virada dos Estados Unidos, por 3 sets a 1, na estréia da Copa dos Campeões, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou à Arena de Nagano na madrugada desta quarta-feira e por pouco não foi surpreendida pela jovem equipe da China, que chegou a estar vencendo por 2 sets a zero. A bronca do técnico Bernardinho no intervalo do segundo para o terceiro período da partida mexeu com os brios dos brasileiros, que viraram o jogo e venceram por 3 sets a 2, com parciais de 23-25, 26-28, 25-11, 25-18 e 15-10. A velocidade e a eficiência dos chineses, principalmente nos saques, além das falhas de recepção do time brasileiro foram constantes no primeiro set. A China, que sempre esteve na frente no marcador, fechou o set em 25-23, em um erro de saque de André Nascimento. O segundo set foi praticamente um replay do primeiro, com os chineses precisos nos saques e com poucos erros. O Brasil, de sua parte, bem que tentava, mas não conseguia se impor na quadra. Com um ace, os chineses fecharam o set: 28-26. No terceiro período, finalmente, os brasileiros acordaram. Desta vez quem cometeu erros banais foram os chineses. O Brasil, melhor no bloqueio, aproveitou a situação e passou a pontuar até fechar em 25-11 em uma falha de saque dos chineses. O time de Bernardinho manteve o domínio do jogo no quarto set. Graças a uma boa atuação do bloqueio e valendo-se dos erros primários dos chineses, o time brasileiro fechou sem dificuldades em 25-18. Mas quem esperava um jogo fácil no tie-break se enganou. No começo, até que as coisas pareciam confortáveis para os brasileiros, que abriram 5 a 1. Mas os chineses não se entregaram e chegaram ao empate: 7 a 7. A partir daí, jogando com seriedade, o time brasileiro passou a dominar a partida. Mas a vitória só se consolidou quando o set estava em 11 a 7, até fechar em 15 a 10. Sexta-feira, às 7 horas (de Brasília) o Brasil joga contra o Japão.