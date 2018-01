Brasil lidera chave do Pan de Handebol A seleção brasileira juvenil (de 16 a 18 anos) masculina de handebol está seguindo os passos da principal, que conquistou medalha de ouro no Pan-Americano realizado em São Domingos. Nesta sexta-feira à tarde, o selecionado bateu o Uruguai, por 32 a 21, garantindo a primeira colocação de sua chave. Na partida anterior, o Brasil vencera a Groenlândia por 38 a 13. A expectativa é que o Brasil enfrente com a Argentina no último jogo de domingo, quando os melhores entre os quatro primeiros colocados dos dois grupos se enfrentarão. ?Eu acho que a Argentina será a grande rival", acredita o técnico da seleção brasileira, Eduardo Carlone Leite. ?Nos últimos anos, as finais do Pan e do Sul-Americano têm sido entre brasileiros e argentinos." Na competição entre as equipes femininas, o Brasil já venceram a Groenlândia por 47 a 13 e Porto Rico por 42 a 10. No cadete feminino (jogadores até 16 anos), a seleção brasileira não corria riscos de perder o primeiro lugar, embora não tivesse atuado nesta sexta-feira. No masculino, depois de vencer o Uruguai na estréia por 27 a 12, os brasileiros perderam quinta-feira para a Argentina por 25 a 13.