Brasil lidera o Sul-Americano de vôlei A Seleção Brasileira feminina de vôlei ganhou da Argentina nesta quarta-feira por 3 sets a 0 (25-15, 25-14 e 25-12) e lidera sozinha o Sul-Americano, com dez pontos ganhos. A vantagem só é possível graças à derrota dos argentinos e o fato do Peru não ter jogado nesta rodada. Os outros resultados desta quarta foram: Uruguai 3 x 1 Chile (25-22, 15-25, 25-20 e 25-17) e Venezuela 3 x 0 Bolívia (25-17, 25-18 e 25-21). Nesta quinta, quem folga é o Brasil e em caso de derrota do Peru, o título estará praticamente assegurado, pois as duas seleções se enfrentam na última rodada, na sexta-feira.