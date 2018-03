Brasil lidera primeiro dia do Pan de caratê na Venezuela

A delegação do Brasil liderou o primeiro dia do 22º Pan-Americano de Caratê, disputado em Caracas (VEN) e que concede 13 vagas em diferentes categorias da Copa do Mundo de Taiwan, em 2009. Os brasileiros conquistaram três medalhas de ouro: com a katá feminina por equipes, com Caio Duprat (menos de 75 quilos) no kumitê masculino e Juárez Silva (mais de 80 quilos) também no kumite masculino. O Brasil ganhou ainda uma medalha de prata e três de bronze, fechando o dia com sete lugares no pódio. A Venezuela ficou na segunda posição, com duas medalhas de ouro, enquanto Peru, Canadá e Estados Unidos garantiram um ouro cada um. Participam do torneio Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Porto Rico, República Dominicana, Antilhas Holandesas, Nicarágua, Panamá, Cuba, Haiti, Trinidad e Tobago, Colômbia, Equador, Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Venezuela.