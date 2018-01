Brasil lidera ranking do Sul-Americano de Atletismo Com 19 medalhas - 6 de ouro, 5 de prata e 8 de bronze - e 137 pontos (83 no masculino e 54 no feminino), o Brasil lidera o 44.º Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que está sendo disputado na cidade de Tunja, na Colômbia. Depois das finais da 2.ª Etapa, a Colômbia é a vice-líder, com 11 medalhas - 4 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze - e 97 pontos (49 no masculino e 48 no feminino). Em 3.º lugar está a Argentina, com 7 medalhas - 4 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze - e 62 pontos (19 no masculino e 43 no feminino). Maíla Machado (100m com barreiras feminino), Rosemar Coelho Neto (100m feminino), Sanderlei Parrela (400m), Tânia Ferreira da Silva (triplo feminino) e Lucimar Teodoro (400m feminino) foram os brasileiros campeões na 2.ª Etapa. Antes, Fabiana Murer já havia conquistado o título no salto com vara feminino. Nos 400m, tanto no masculino como no feminino, dobradinha brasileira. No masculino, Eduardo Vasconcelos foi o vice-campeão. No feminino, Perla Regina dos Santos ganhou a medalha de prata. 110m com barreiras 1.º Paulo Villar, Colômbia, 13.62 2.º Anselmo Gomes da Silva, Brasil 13.78 3.º Matheus Inocêncio, Brasil, 13.84 100m com barreiras feminino 1.º Maíla Machado, Brasil, 13.28 2.º Francisca Guzmán, Chile, 13.83 3.º Gilveneide de Oliveira, Brasil, 14.06 10.000m 1.º Jacinto López, Colômbia, 31:41.00 2.º Juan Diego Contreras, Peru, 31:41.58 3.º Jason Gutiérrez, Colômbia, 31:44.25 4º Ubiratan dos Santos, Brasil, 31:46.05 100m feminino 1.º Rosemar Coelho Neto, Brasil, 11.53 2.º Yomara Hinostroza, Colômbia, 11.72 3.º Darlenys Obregón, Colômbia, 11.72 4º Lucimar Moura, Brasil, 11.75 100m 1.º Daniel Gruesso, Colômbia, 10.50 2.º Kael Becerra, Chile, 10.50 3.º José Carlos Moreira, Brasil, 10.51 Salto com vara 1.º Germán Chiaraviglio, Argentina, 5,40 m 2.º Javier Benítez, Argentina, 5,35 m 3.º Fábio Gomes da Silva, Brasil, 5,20 m Lançamento do disco 1.º Jorge Balliengo, Argentina, 60,19 m 2.º Ronald Julião, 57,02 m 3.º Gustavo Mendonça, Brasil, 51,15 m Salto triplo feminino 1. Tânia Ferreira da Silva, Brasil, 13,92 m 2. Caterine Ibarguen, Colômbia, 13,91 m 3. Fabrícia da Silva, Brasil, 13,39 m 400m feminino 1.º Lucimar Teodoro, Brasil, 53.31 2.º Perla Regina dos Santos, Brasil, 53.82 3.º Alejandra Idrobo, Colômbia, 53.94 400m 1.º Sanderlei Parrela, Brasil, 46.19 2.º Eduardo Vasconcelos, Brasil, 46.65 3.º Javier Mosquera, 46.88