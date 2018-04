Brasil luta por 9 medalhas no Pan de Especialistas; Arthur Zanetti é poupado

A ginástica artística vive neste final de semana o Pan-Americano de Especialistas. Nas classificatórias realizadas nesta quinta-feira, em Lima, no Peru, os brasileiros estiveram entre os principais competidores em praticamente todos os aparelhos. Nesta sexta será realizada a primeira parte da decisão de medalhas e, no sábado, o restante dos aparelhos.

Na ginástica artística masculina, o Brasil terá Caio Souza nas finais do cavalo com alças, argolas, paralelas e barra fixa. Jared Azzarini irá em busca de um lugar no pódio no salto, paralelas e barra fixa. Campeão olímpico das argolas, Arthur Zanetti foi poupado e só competiu no solo, sem avançar à decisão.

Nas classificatórias, Caio Souza foi o melhor ginasta na barra fixa, com 14,300, e nas paralelas (14,100), além de sexto colocado nas argolas (13,600). Jared Azzarini ficou em quarto na barra fixa (14,100), sexto nas paralelas (12,900) e sétimo no salto (13,325).

No feminino, Carolyne Pedro está garantida nas finais da trave e do solo e também é a primeira reserva nas barras assimétricas. Ela foi a primeira colocada no solo, a quinta na trave e a sétima nas assimétricas.

Na programação desta sexta-feira serão realizadas as finais de solo, cavalo com alças e argolas no masculino; e salto e barras assimétricas no feminino. O sábado fica reservado para a decisão de trave e solo no feminino e salto, paralelas e barra fixa.

Dois ginastas classificados para o Pan por aparelhos foram desfalques para o Brasil. Flávia Saraiva está com uma lesão nas costas e foi poupada de olho no Mundial de Montreal, no Canadá. Péricles Silva pediu dispensa porque vai se tornar pai.