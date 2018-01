Brasil mantém hegemonia no atletismo O Brasil manteve sua hegemonia no continente ao conquistar o 33.º Campeonato Sul-americano Juvenil de Atletismo, realizado em Santa Fé, Argentina. Desde 1981, vence, tanto nas categorias masculina como feminina. Na Argentina, a seleção ganhou 44 medalhas (21 de ouro, 11 de prata e 12 de bronze). O melhor índice técnico foi o do revezamento 4 x 100 m, com Bruno Pacheco, André Oliveira, Basílio Morais Jr. e Bruno Tiago Alves Campos.