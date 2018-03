Brasil: melhor resultado em etapas da Copa do Mundo

O Brasil conquistou nesse domingo seu melhor resultado em uma etapa da Copa do Mundo de remo graças à dupla formada por Thiago Gomes e Thiago Almeida, que ficou em 12.º lugar no double skiff peso leve em Munique, na Alemanha. A dupla completou a prova com o tempo de 7min03s43. "O objetivo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim é participar da final B. Acredito que na próxima etapa, na Suíça, podemos ir ainda melhor", disse Thiago. Já Anderson Nocetti, que disputou a final C do single skiff (13.º a 18º lugar), terminou com o 17.º posto, em 7min45s39. As brasileiras encerraram ontem sua participação na etapa. Luciana Granato e Camila Carvalho ficaram na 20.ª colocação no double skiff peso leve. No single skiff, Fabiana Beltrame também ficou em 20.º. A próxima etapa da Copa do Mundo acontece de 30 de maio a 1.º de junho, em Lucerne, na Suíça.