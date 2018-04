Brasil na final do 4 x 200 m livre O quarteto brasileiro formado por Joanna Maranhão, Monique Ferreira, Mariana Brochado e Paula Baracho garantiu vaga na final do revezamento 4 x 200 livre dos Jogos Olímpicos de Atenas. A equipe brasileira fez o sétimo tempo das eliminatórias, com 8min05s58, novo recorde sul-americano. Os Estados Unidos ficaram com o primeiro lugar (8min00s81).