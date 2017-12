Brasil na final dos 110m com barreiras O brasileiro Mateus Inocêncio conseguiu, nesta quinta-feira, a classificação para a final dos 110m com barreiras do Mundial de Atletismo, disputado em Helsinque (Finlândia). Com o tempo de 13s39, Inocêncio terminou sua semifinal na terceira posição e com a quinta melhor marca entre os oito finalistas. Outros dois brasileiros não tiveram sorte na semifinal. Anselmo Silva fez 13s63 e ficou em 13º lugar. Redelen dos Santos, com 13s88, terminou sua participação na prova com a 19ª colocação entre os 24 semifinalistas. O melhor desempenho das semifinais ficou com o norte-americano Allen Johnson, principal favorito à medalha de ouro, com o tempo de 13s23. A final dos 110m com barreiras será disputada nesta sexta-feira.