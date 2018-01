Brasil na Meia Maratona em Bristol Nove corredores representarão o Brasil no 10.° Campeonato Mundial de Meia Maratona, marcado para domingo, dia 17, em Bristol, na Grã-Bretanha. No total, estão inscritos 252 corredores de 61 países na competição que distribuirá 245 mil dólares em prêmios. Entre as cinco mulheres e os quatro homens brasileiros, destaque para o corredor Luiz Antonio dos Santos, medalha de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo, em 1995, na Suécia.