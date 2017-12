Brasil na semifinal do Mundial de Remo Os brasileiros Alexandre Altair e Gibran da Cunha, no barco Dois Sem, conseguiram vaga na semifinal do Mundial de Remo, disputado em Milão, na Itália. Os dois ficaram com a segunda colocação na repescagem desta terça-feira e agora, lutam por uma vaga na final. Os outros representantes do Brasil no campeonato, Anderson Noceti e Marcelus Marcilli (double skiff) e José Carlos Sobral Jr. e Thiago Gomes (double skiff peso leve) foram eliminados. O Mundial de Milão garante vaga aos 11 primeiros colocados na Olimpíada de Atenas, em 2004. Para chegar lá, os brasileiros vão competir com outros 17 barcos, em três séries de seis cada. Apenas os dois primeiros de cada bateria vão à final. Mas os que ficarem do 7º ao 12º lugar disputam a final B, o que ainda pode dar a classificação olímpica. As semifinais acontecem na quinta-feira.