Brasil não começa bem na classe Tornado Os brasileiros Maurício Santa Cruz e João Carlos Jordão não foram bem na abertura da classe Tornado neste sábado, no torneio olímpico de vela. Na primeira prova, vencida pela dupla da Áustria, eles ficaram em 13º e, na segunda, ganha pela Argentina, foram os últimos colocados (17º). Na classificação, liderada pela Áustria com 4 pontos perdidos, Maurício e João Carlos ocupam a 16ª e penúltima posição com 30 pontos perdidos.