Brasil nas finais do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei passou com louvor no que foi até agora o mais importante teste da sua fase de renovação. Na madrugada de ontem o time nacional derrotou o Japão por 3 sets a 1 (25/12, 25/19, 15/25 e 25/13), em Mokpo, Coreia do Sul, e garantiu por antecipação a vaga na fase final do Grand Prix, que será realizado em Tóquio, entre os dias 19 e 23. O Brasil vai lutar por seu oitavo título na competição. Antes, porém, disputa na madrugada de amanhã, às 5h30, o último jogo da terceira fase, contra as anfitriãs coreanas. O Grand Prix era o primeiro grande desafio da seleção desde o início da renovação da equipe campeã olímpica nos Jogos de Pequim. A principal modificação foi a substituição de Fofão por Dani Lins nas funções de capitã e levantadora. Mas outras atletas passaram a integrar o grupo comandado por José Roberto Guimarães, como Natália, Thaísa, Ana Tiemi, Adenizia e Regiane. Dani ontem teve bom desempenho contra a forte defesa japonesa, apesar da irritação com a arbitragem, que marcou duas invasões suas - decisões que ajudaram a definir a vitória adversária no terceiro set. "Tenho muito cuidado para isso não acontecer, porque já cometi muitos erros nisso há bastante tempo. Mas não agora", garantiu a jogadora. A ponta Mari foi a melhor no ataque, com 18 pontos. A também ponta Natália fez 17. Uma jogadora se superou no confronto foi a líbero Fabi. Apesar da contusão no tornozelo esquerdo, sofrida três dias antes no duelo contra as japonesas, foi um dos destaques do Brasil. "Durante o jogo nem pensei na contusão. O importante é não comprometer a equipe, e sim tentar ajudar, procurando fazer o melhor", disse. "Não é uma dor que vai diminuir a minha vontade." No entanto, como o Brasil já está classificado, a tendência é a de que a líbero seja poupada até os jogos na sede do Japão. OUTRAS CLASSIFICADAS Além do Brasil, Holanda e China também garantiram vaga antecipada na fase final do Grand Prix. Em Hong Kong, as holandesas ganharam da Polônia por 3 sets a 0, enquanto as chinesas passaram pela República Dominicana por 3 sets a 1.