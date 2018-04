Brasil Open começa hoje. Com as arquibancadas vazias

Arquibancadas lotadas, atmosfera vibrante contagiando a quadra e os jogadores - nem sempre isso poderá ser encontrado no Brasil Open. Todos os anos especula-se que o torneio, cuja chave principal começa a ser disputada na Costa do Sauipe hoje, sairá da Bahia e irá para um grande centro do País em busca do público. Mas a competição criou raízes no litoral baiano. Se tem alguém que deseja vê-la em outro lugar não é a Koch Tavares, promotora do torneio. Tampouco os jogadores. Muito menos os patrocinadores e seus convidados.

A organização do Brasil Open abre mão de encher diariamente os 3,5 mil lugares das arquibancadas da quadra central do complexo hoteleiro onde é realizado o torneio para privilegiar o chamado "marketing de relacionamento". Cada patrocinador recebe um lote de ingressos; staffs e convidados passam a semana em contato, o que acaba semeando novos negócios. Tudo isso com o torneio de melhor nível do País como pano de fundo.

"A competição atende a demanda dos nossos clientes e vem dando certo nestes dez anos", afirma o diretor do torneio, Luiz Procopio Carvalho.

Mas os amantes do tênis reclamam da localização. É difícil chegar na Costa do Sauipe - demora uma hora e meia de carro desde Salvador, onde fica o aeroporto mais próximo. Mais complicado é ficar lá durante a semana para acompanhar todo o torneio. "A gente ganha de um lado e perde de outro", relativiza Carvalho.

A possibilidade de tirar o evento da Bahia em 2012 está aberta. Só faltam alternativas concretas. "A gente vê a especulação com bons olhos. Se existe é porque o Brasil Open está crescendo", diz. "Mas levar uma competição dessas para Rio ou São Paulo também teria seus problemas. O custo de construir uma arena encarece o evento. Quem sabe com a Copa e a Olimpíada próximos não surja interesse."

Desfalques. Depois de perder a maior atração nas duplas, com a desistência dos irmãos Bob e Mike Bryan, foi a vez do espanhol Juan Carlos Ferrero, atual campeão do Brasil Open, anunciar sua ausência no evento. A justificativa é uma lesão no joelho ainda não recuperada.

Outro tenista espanhol, Pere Riba, também não participará mais do torneio.